القوى العاملة: صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ 85 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 712 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية بواقع مليون و242 ألفاً و500 جنيه لـ 2485 عاملا، وصرف منح للرعاية الصحية لـ 9 عمال آخرين بمبلغ 22 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 232 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة.

كما تم إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح ناصف، أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة.​