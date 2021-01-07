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بعد المصالحة...ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر بسيارته في جولة في محافظة العلا

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اسماعيل عبد الحي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي الأمير يتجول بسيارة يقودها في محافظة العلا وبصحبته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

 

وكان بن سلمان استقبل شخصيا أمير قطر لدى وصوله مطار محافظة العلا التي استضافت اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واحتضن ولي عهد وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من الطائرة.

 

وأصبح الأمير تميم الزعيم الوحيد الذي عانقه الأمير محمد في مطار العلا، بغض النظر عن القيود المفروضة في ظل تفشي .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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