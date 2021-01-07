وزير الخزانة الأمريكي: حان الوقت لكي تتحد أمتنا وتحترم العملية الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - أدان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الخميس، أقتحام أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

وقال منوتشين، خلال زيارة للقدس، أن أعمال العنف التي قام بها أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول غير مقبولة، وفقا لقناة الغد.

وأضاف: "هذه الأعمال غير مقبولة ويجب أن تتوقف، حان الوقت لكي تتحد أمتنا وتحترم العملية الديمقراطية في الولايات

المتحدة".

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جانبه، قال نتنياهو إن اقتحام أنصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس"عمل مشين يستوجب الإدانة القوية".

وخلال التصريحات المشتركة مع وزير الخزانة الأمريكي الزائر ستيف منوتشين وصف نتنياهو ما حدث

في واشنطن بأنه "حالة هياج".

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، أمس الأربعاء، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

ولقى 4 أشخاص لقوا مصرعهم واعتقل 52 بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.