الصحة اللبناني تُعلن الوضع خطير ونعمل على رفع جهوزية ​المستشفيات الحكومية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح حمد حسن، ​وزير الصحة اللبناني​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​، في بيان له أن: "الوضع خطير ونعمل على رفع جهوزية ​المستشفيات الحكومية​ ونحاول ايجاد حل مع ​المستشفيات الخاصة​".

كما وقد أفاد حمد حسن، في تصريحاته مؤكداً أن "الهدف الأساسي الآن هو إرجاء الموجة على الأقلّ أسبوعين وزيادة عدد الأسرّة في العناية الفائقة​​​"، مضيفا أن "بالنسبة للإجراءات قرار الإقفال، يكون بسبب الارتفاع الهائل بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، وفي دول أخرى الإقفال أسهل من لبنان بسبب توفر الموارد". وفقاً لـ سبوتنيك.

ورأى أنه "علينا أن نتحمّل هذه المرحلة الخطيرة وتخطّيها لحين وصول اللقاح إلى

لبنان، وإذا أردنا حل فليقدم الكل حلولا من جانبهم من دون تضخيم المشكل، وبالرغم من النقص في الكوادر الطبية لكنّهم يقومون بعمل أكثر من جيّد، ولدينا الآلاف من الممرضين ذوي الخبرة والمؤهلين للقيام بالواجب"، وقال: "علينا أن نتشارك في وضع الحلول وكل من جهته فليساعد لحماية المجتمع".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3620 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 195759 وسجلت 17 حالة وفاة.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا

المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية.