المستشارة الألمانية تلقي باللوم على ترامب بشان أقتحام الكونجرس

ياسر رشاد - القاهرة -

ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، باللوم على الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، فيما يتعلق بأحداث أقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى بسبب عدم اعترافه بالهزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأعربت ميركل، عن غضبها بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس، وفقا لقناة الغد.

قالت ميركل خلال اجتماع: "شاهدنا جميعا

أمس الصور المزعجة لاقتحام الكونجرس الأمريكي، هذه الصور أغضبتني وأحزنتني كذلك".

وأضافت: "يؤسفني أن الرئيس ترامب لم يعترف بهزيمته (في انتخابات الرئاسة) منذ نوفمبر ولا حتى أمس".

ووصفت ميركل مقتحمي مبنى الكونجرس بأنهم “معتدون ومثيرو شغب”، وعبرت عن ثقتها في

تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في غضون أسبوعين.

وشهدت واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، أمس الأربعاء، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وتمكن المحتجون من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي سيعلن من خلالها رسميا تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.