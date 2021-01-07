ارتفاع إصابات كورونا فى أفغانستان لـ53327

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الأفغانية، 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 53 ألفا و327 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة

الوفيات إلى 2260 حالة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 ألفًا و291 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 451 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة

"ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأظهر إحصاء لموقع البى بى سى، أن حصيلة إصابات كورونا عالميا وصلت 85172095 حالة، أما حالات الوفيات فوصل الإجمالى إلى 1844153 حالة وفاة.