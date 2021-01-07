رصد 7820 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائل

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت إسرائيل، اليوم الخميس، 7820 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، فى بيانا لها أن 129711 اختبار فحص للكشف عن فيروس كورونا تم إجراؤه في غضون الـ 24 ساعة الماضية بلغت نسبة الفحوص الإيجابية 6.2%، مما يشير إلى ارتفاع مطرد في الإصابات، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت أن إجمالي حالات الوفاة في إسرائيل يبلغ 3527، أما عدد الحالات النشطة فيبلغ 64180، من بينهم 873 مريضا

في حالة خطيرة، و210 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الأسبوع الماضي عن فرض إغلاق عام للمرة الثالثة منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام الماضي.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية

في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

أظهرت حصيلة لوكالة فرانس برس، تستند إلى الأرقام الرسمية، فى ديسمبر الماضى، تسجيل أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة، و1.7 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل عام تقريبًا.