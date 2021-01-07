روسيا تسجل أكثر من 23 إصابة ألف جديدة بـ«كورونا» و506 وفيات

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 506 حالات وفاة و23541 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة «آر تي العربية» عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 60457 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و 332142 إصابة.

وتعافى أمس 23729 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 709452 شخصاً.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.