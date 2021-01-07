بعد تصديق الكونجرس.. بايدن رئيساً لأميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - صادق الكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسمياً في 20 يناير.

وصادق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة الذي صب لصالح بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب، في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ قاطعها أنصار للرئيس المنتهية ولايته زرعوا الفوضى والذعر في مبنى الكابيتول.

تجدر الإشارة إلى أن موافقة الكونجرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، تمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير المقبل.