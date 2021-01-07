الكونغرس يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

المنامة - ياسر ابراهيم - صادق الكونغرس الأمريكي الخميس (السابع من يناير/ كانون الثاني 2021) على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير.



وصادق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة الذي صب لصالح بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب، في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ قاطعها أنصار للرئيس المنتهية ولايته زرعوا الفوضى والذعر في مبنى "الكابيتول".



(أ ف ب)

