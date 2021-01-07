منظمة العفو الدولية: ترامب حرض على العنف والترهيب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لنتائج المجمع الانتخابي، قالت منظمة العفو الدولية إن “ترامب حرض على العنف والترهيب”.

وكتبت المنظمة في تغريدة عبر “تويتر” إن “ترامب وعبر رفضه قبول نتائج الانتخابات حرض على العنف والترهيب”، مشددة على أن “هذه ليست أفعال قائد، بل أفعال محرض”.

ورأت أن “احتضان ترامب للجماعات المتعصبة للبيض والمتطرفين، أدى إلى زيادة نيران الفوضى والعنف”، وذلك بحسب RT.