ترامب يعلن عن انتقال منظم للسلطة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 11:44 صباحًا

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان اليوم إنه “حتى لو أخالف نتيجة الانتخابات، سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 كانون الثاني الحالي”.

وأضاف: “قلت دائما إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط… في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وجاء بيان ترامب بعد أن صدق الكونغرس الأمريكي رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر الماضي.