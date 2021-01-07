الكونغرس يصدّق رسمياً على فوز جو بايدن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 10:58 صباحًا

صدّق الكونغرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر تشرين الثاني الماضي.

وصدق الكونغرس على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 من الشهر الجاري.