بتهمة اغتيال أبو مهدي المهندس… مذكرة توقيف بحقّ ترامب!

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين
دونالد ترامب
أصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، ورفاقه.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق: “بعد أن دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلته صباح اليوم، واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر اصدار القاضي مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب”.
وأضاف أن “الأمر جاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر إجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الاجانب”.