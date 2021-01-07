روسيا: تسجيل 23541 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 506 حالات

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

اعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 506 حالات وفاة جديدة، و23541 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد حالات الوفاة منذ بداية تفشي الوباء 60457 وفاة و 3 ملايين و332142 اصابة.



وذكر المركز الروسي لمكافحة الوباء في تقريره اليومي، أن 23729 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و709452 شخصا.