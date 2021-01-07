ترامب: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

قال الرئيس المريكي المنتهية ولايته دونال ترامب بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن، إنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير.



وأضاف في بيان: "سيكون هناك انتقال منظم للسلطة رغم عدم موافقتي على نتائج الانتخابات ".

وقال "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

وأضاف: "قلت دائما إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط... في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وجاء بيان ترامب بعد أن صدق الكونغرس الأمريكي رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر الماضي.