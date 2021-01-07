ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 87 مليونا و643 ألفا و393 إصابة

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 87 مليونا و643 ألفا و393 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و891 ألفا و690 وفاة، حتى الخميس.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 63 مليونا و132 ألفا و35 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

سجلت الصين الخميس أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا في أكثر من 5 أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين الخميس، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63 مقارنة مع 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 يوليو/ تموز عندما تم تسجيل 127 حالة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين منذ بدء التفشي في أواخر عام 2019 إلى 87278 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 13345 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1165 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و479 ألفا و835 إصابة و129 ألفا و987 وفاة.

والزيادة الجديدة في الإصابات والوفيات هي الأعلى المسجلة في يوم واحد، باستثناء زيادة لمرة واحدة في أكتوبر/ تشرين الأول قالت الحكومة إنها كانت نتيجة تغييرات منهجية.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

1242 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل الأربعاء إنها سجلت 63430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1242 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

قالت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، إنها سجلت 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة، مقارنة مع 1119 إصابة و55 وفاة في اليوم السابق.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 145590 حالة من ضمنهم 115975 حالة تم شفاؤها، و7975 حالة وفاة".