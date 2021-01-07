اليابان تتجه لإعلان طوارئ فيروس كورونا مجددا

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة طوارئ جديدة بسبب جائحة كورونا في طوكيو والمناطق المحيطة بها، الخميس.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن اليابان واجهت ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

وسيأتي الإعلان المحتمل غداة تسجيل اليابان رقما قياسيا للإصابات بلغ 6004 حالات جديدة، في أعلى زيادة يومية لليوم الثاني على التوالي.

وفي وقت لاحق، الخميس، من المقرر أن يعقد سوجا مؤتمرا صحفيا، ومن المرجح أن يعلن حالة طوارئ لمدة شهر في طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة لها، وهي تشيبا وكاناجاوا وسايتاما.

انتهت حالة الطوارئ في اليابان التي استمرت لمدة شهر في منتصف أيار/مايو الماضي في معظم مقاطعات البلاد البالغ عددها 47 مقاطعة. وخضعت العديد من المقاطعات، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، لهذا الإجراء لمدة 6 أسابيع.