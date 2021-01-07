صحيفة نيويورك تايمز تُجيب.. من أمر بنشر الحرس الوطني في واشنطن؟

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وليس الرئيس دونالد ترامب.



ويتناقض ما نقلته رويترز عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مع تغريدة للمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني مساء الأربعاء أكدت فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى الكونجرس بعد اقتحام مئات من أنصاره للمبنى.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن اقتحام مبنى الكونجرس أمر غير مقبول، مؤكدا رفضه لأعمال الشغب والخروج على القانون.

وقال بومبيو: "نعمل بسرعة من أجل تقديم المجرمين المشاركين في أعمال الشغب إلى العدالة".

أما الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش فأشار إلى أن ما حدث في مبنى الكونجرس "تمرّد" يليق بإحدى "جمهوريات الموز".

وشدد القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي على أن أعمال العنف في مبنى الكونجرس اعتداء غير مقبول على الدستور.

ونجحت الشرطة الأمريكية في السيطرة على أعمال الشغب في محيط الكونجرس الأمريكي، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون أن المبنى أصبح "آمنا".

ونقلت رويترز عن شهود عيان تأكيدهم أن عشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب تقدموا صوب المحتجين ويبعدونهم عن مبنى الكونجرس في واشنطن.