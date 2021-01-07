شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالتشيك والحكومة تنظر تمديد الاغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم الخميس تسجيل 17 ألفا و668 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الماضية، في ثاني يوم على التوالي يتم فيه تسجيل رقم قياسي للاصابات اليومية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 794 ألفا و740 حالة منذ بداية ظهور الفيروس. ويبلغ عدد الوفيات في البلاد 621ر12 حالة.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة التشيكية اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن "تعديل وتمديد" قيود الإغلاق الخاص بمكافحة فيروس كورونا، وذلك في جلسة استثنائية.