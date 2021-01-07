شكرا لقرائتكم خبر عن الصدمة والخوف يسيطران على الأمريكيين مع اقتحام أنصار ترامب للكونغرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مشهد لم تراه الولايات المتحدة الامريكية من قبل، صدم العالم والأمريكيين على السواء، باقتحام الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية، في محاولة منهم لمنع التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

تجاوز المشهد كل توقع حيال البلد، الذي ينصب نفسه كمنبع للديمقراطية ومصدرها لدول العالم باعتباره القوة العظمى الأولى، مع تسارع وتيرة الأحداث المؤسفة بين عناصر الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لترامب، والتي سالت على إثرها دماء في باحات الكونجرس وكذلك في محيطه، لدرجة جعلت كل تعليقات الصحف الأمريكية تعكس الصدمة والخوف مما حدث.

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إن الأمريكيين كانوا يعرفون أن يوم التصديق على فوز بايدن سيكون صعبا، لكنهم لم يكونوا يتخيلون أن تصل ذروة العنف احتجاجا على النتائجإلى مبنى الكابيتول هيل.

وتابعت تقول: حطمت أعمال عنف الغوغاء التي اندلعت في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء الأبواب والنوافذ الفخمة وداست على الاستثنائية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية فيالانتقال السلمي للسلطة الحاكمة.

واردفت: كانت الولايات المتحدة ممزقة بسبب الحرب الفعلية في الماضي. ولكن الآن عام 2021 ، وليس عام 1860 ، وعودة بعض المشاعر المظلمة للأمة هي تذكير صارخ بأن الديمقراطية والسياسة السلمية لا تحدث تلقائيًا ، ويجب صقلها والدفاع عنها مرارًا وتكرارًا.

أما صحيفة "ذي هيل" فقالت إن ما حدث يدفع النواب الديمقراطيين للمطالبة بتطبيق التعديل الخامس والعشرين وإقالة ترامب من منصبه وإحلال نائبه مايك بنس محله لرئاسة أمريكا في القليلة المتبقية من ولاية ترامب، في إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي متهم لديهم بتحريض مثيري الشغب الذي اقتحموا مبنى الكابيتول هيل وأنه لم يعد مأمون الجانب ولو لأيام.

من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن اقتحام الكابيتول يطرح أسئلة عاجلة حول الإخفاقات الأمنية.

وتابعت تقول: كان اقتحام حشد من مؤيدي الرئيس ترامب لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء بمثابة إخفاق كارثي للأمن.

واستنكرت الصحيفة تراجع قوات الأمن والشرطة في مدينة يفترض انها في حالة تأهب قصوى أمام حشد من المشاغبين.

وأضافت: يوم الأربعاء ، بينما كانت الشرطة لا تزال تكافح لإخراج آخر المتسللين من مبنى الكابيتول ، قال مسؤولو إنفاذ القانون الحاليون والسابقون إنه يبدو أن شرطة الكابيتول الأمريكية وغيرها من الوكالات قد فشلت في توقع حجم ونوايا الحشد الذي حث ترامب على خروجه خلال تصديق الكونغرس على فوز بايدن.

ونوهت بأن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والحرس الوطني، التي كانت مرئية بشكل مخيف أثناءاحتجاجات الصيف الماضي بعد وفاة جورج فلويد، أقل وضوحًا في شوارع واشنطن.

بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ما تم الكشف عنه يوم الأربعاء كان لوحة من العنف والفوضى التي صدمت الأمة ، وهي واحدة من أشد عمليات الاقتحام لمبنى الكابيتول منذ أن أحرق البريطانيون المبنى في عام 1814.