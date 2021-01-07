شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الشيوخ يرفض اعتراض الجمهوريين على فوز بايدن في أريزونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء بعيد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.



وبأغلبية 93 مقابل 6 صوّت أعضاء المجلس ضدّ الاعتراض الذي قدّمه برلمانيون جمهوريون على نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا.

وبالموازاة، بدأ النواب جلسة للتصويت على الاعتراض نفسه، ومن المتوقع أن يرفضوه بدورهم.

وبعد رفض هذا الاعتراض يمكن لمجلسي الكونغرس أن يجتمعا في جلسة مشتركة لإكمال عملية المصادقة على نتائج الانتخابات.