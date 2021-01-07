الصين تحظر استيراد الدواجن من فرنسا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

جدة - عبدالحي حسين - قررت الصين، أمس الأربعاء، حظر استيراد الدواجن من فرنسا، بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور “إتش5 إن 8” شديد العدوى.

وذكر بيان مشترك للهيأة العامة للجمارك، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، أنه “اعتبارا من 5 يناير الجاري، يحظر إرسال أو إحضار الدواجن الفرنسية، والمنتجات ذات الصلة إلى الصين، وستتم إعادة أو إتلاف أي من هذه الأصناف”.

كما حث بيان الجمارك وسلطات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها في الصين على تكثيف إجراءات الوقاية من مثل هذه الواردات.

ورصدت فرنسا 61 بؤرة لتفشي أنفلونزا الطيور في الأول من يناير الجاري، معظمها في منطقة لاند (جنوب غرب)، وهي زيادة بـ40 بؤرة في غضون أيام، وفق تقرير، صدر، أحيرا، عن وزارة الزراعة الفرنسية.

وقالت الوزارة ذاتها، في بيان لها، إن 48 من 61 بؤرة مؤكدة تقع في مقاطعة لاند، وهي منطقة تعرف بإنتاج كبد الإوز المسمن، وأشارت، أيضا، إلى تمديد النطاق، الذي يمكن للسلطات المحلية بموجبه أن تأمر بذبح الطيور، الموجودة حول بؤر تفشي الوباء وقائيا، وفقا لمرسوم نشر، الأحد الماضي، في الجريدة الرسمية.

واستنكرت النقابات الزراعية في فرنسا الذبح الوقائي للحيوانات السليمة، واعتبرته خطوة “غير فعالة من الناحية الصحية، كما أنها غير مقبولة أخلاقيا”.