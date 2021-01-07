وزارة التربية الوطنية تنشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021.

وأوضحت الوزارة مساء أمس، أنه تمت موافاة جميع المترشحين والمترشحات بنتيجة البت في طلبات ترشحهم، عبر بريدهم الإلكتروني المتضمن في بطاقة الترشيح الإلكترونية.

وتقول الوزارة إن الفترة الممتدة من 11 إلى 20 يناير 2021 مخصصة لتقديم الطعون عبر البوابة المخصصة لذلك https://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها، وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021 يوم 31 يناير 2021، كما يمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.