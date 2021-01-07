مقتل 4 أشخاص في اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي واعتقال 52 شخصا

جدة - عبدالحي حسين - أعلن رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، وفاة 4 أشخاص خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونغرس الأمريكي الليلة الماضية.

وأوضح كونتي في تصريح صحفي نقلته وكالات أنباء عالمية، أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق أن امرأة قُتلت بالرصاص خلال الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس الليلة الماضية.

وقال رئيس شرطة واشنطن بالإنابة، إن السيدة التي توفيت في العاصمة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونغرس، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد مبنى الكونغرس، الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا المبنى.

وجاء الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.

وأدت الأحداث إلى مقتل امرأة جراء إطلاق نار، وتعليق اجتماع أعضاء الكونغرس لنحو 6 ساعات، قبل استئنافه لاحقا، فيما تم نشر قوات من الحرس الوطني لوقف الاضطرابات، وفرض حظر تجوال ليلي بواشنطن.