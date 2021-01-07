طقس الخميس.. طقس بارد نسبيا خلال الليل والصباح في عدد من مناطق المملكة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية.

وستنزل أمطار أو زخات رعدية أحيانا ومهمة محليا مع احتمال برد محليا بالريف، وسوس، والسهول ما بين طنجة وأكادير، فضلا عن نزول أمطار أو زخات بالمنطقة الشرقية، والأطلس، والجنوب الشرقى وسايس، وتساقطات ثلجية فوق قمم الأطلس الكبير.

وستهب الرياح قوية بالجنوب، والريف، والوسط والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و4 درجات بكل من الأطلس، والريف، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وما بين 4 و8 درجات بكل من السايسن والسهو ل الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماسن وما بين 10 و14 درجة بالسهول الوسطىن ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و20 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 6 و14 درجة بالأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشماليةن وما بين 12 و15 درجة بمنطقة سوس، والسهول الوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.