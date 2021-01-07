شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: انتقال منظم للسلطة في 20 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"انتقال منظم" للسلطة، وذلك بعد دقائق من مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب، في بيان، :"رغم أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، فإنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 كانون ثان/يناير".

وأضاف :"رغم أن هذا يُمثل نهاية أعظم ولاية أولى في تاريخ الرئاسة، فإنها مجرد بداية في معركتنا لجعل /أمريكا عظيمة مرة أخرى".