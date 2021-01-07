شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يصادق على فوز بايدن .. وترامب يتعهد بانتقال منظم للسلطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادق الكونجرس الأمريكي على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس بالانتخابات بالحصول على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب وبنس.

ومن جانبه تعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بـ"انتقال منظم للسلطة"، وذلك بعد دقائق من مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.