ترامب يواصل مسلسله..اعتراف منقوص بفوز بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أخيرا، بفوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات البيت الأبيض، رغم اعتراضه على النتائج.

اعترافٌ متأخر جاء بعد مصادقة الكونجرس على نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها بايدن.

وقال ترامب في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر، إنه سيكون هناك انتقال منظم عندما يتولى بايدن منصبه، في العشرين من الشهر الجاري.

وجاء في البيان "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم (للسلطة) في 20 يناير".

وأضاف "إنها نهاية واحدة من أفضل أولى الولايات في تاريخ الرئاسة، لكنها مجرد بداية معركتنا من أجل أن نعيد لأمريكا عظمتها".

وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز بايدن في انتخابات البيت الأبيض، في مرحلة أخيرة تسبق تنصيب الرجل رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاءت المصادقة بعد ليلة ذعر وفوضى تسبب بها أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وعاثوا فسادا في المكان الذي كان يستعد للحظة الحاسمة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتصدرت تلك الفوضى الصحف ووسائل الإعلام في أنحاء العالم، تحت عناوين من قبيل "انقلاب الجنون"، "ترامب يشعل النار في واشنطن" و"الديمقراطية تحت الحصار".

