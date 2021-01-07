شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين وامريكا توقعان ثلاث مذكرات للتعاون المشترك بين البلدين‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية اليوم، ثلاث مذكرات للتعاون المشترك، تتعلق بأمن الحدود والبضائع، وبرنامج الدخول العالمي التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد آل خليفة اليوم، والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف، لبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني ومشاريع التعاون المستقبلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز التدابير المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية بين المركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.