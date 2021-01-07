شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة سيدة بإطلاق نار وبايدن يندد باقتحام أنصار ترامب مقر الكونغرس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شرطة العاصمة الأمریكیة، وفاة سیدة متأثرة بجروح أصیبت بھا بسبب إطلاق نار في واشنطن أثناء مظاھرات لمؤیدي الرئیس الأمریكي دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس.



ووصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اقتحام أنصار دونالد ترامب مقر الكونغرس الأربعاء خلال جلسة المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة بـ"التمرد"، فيما دعا ترامب مؤيديه لـ"العودة إلى منازلهم".

وأعلنت رئيسة بلدية واشنطن فرض حظر تجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء (23:00 ت غ) يستمر حتى الساعة السادسة من صباح الخميس (11:00 ت غ)، بعد اقتحام متظاهرون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء مبنى الكابيتول في واشنطن وعطلوا جلسة الكونغرس التي كانت تهدف للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.