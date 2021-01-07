الأرصاد يحذر من انخفاض درجات الحرارة في 4 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن خلال نشرته لأحوال الطقس المتوقعة ليومنا هذا الخمي، حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى وتكون للصقيع في أربع محافظات.



وحذرت النشرة من أجواء باردة إلى شديدة البرودة على سلسلة المرتفعات الجبلية مع تكون للصقيع الخفيف على كلاً من ( عمران ذمار وصنعاء والبيضاء)، مع خلو السماء من السحب عموماً على المرتفعات الجبلية عدا تكون قطع من السحب على أجزاء منها في فترة ما بعد الظهيرة.

وأضافت النشرة أن المناطق الصحراوية ستشهد سماء خالية من السحب مع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت إلى أن معظم سواحل الجمهورية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقده تساعد على إثارة الأتربة والرمال على السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة إلى غائمة جزئياً مع رياح شمالية تصل سرعتها إلى 18 عقدة