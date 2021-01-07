شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستعد لعاصفة ثلجية قوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-وام

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان، الخميس، من نظام ضغط منخفض يتوقع أن يصحبه الكثير من الثلوج والرياح القوية والعواصف الثلجية الشديدة إلى مناطق على طول بحر اليابان.

وحذرت الهيئة من عاصفة ثلجية وسقوط كثيف للثلوج وتعطل حركة النقل بالمناطق المطلة على بحر اليابان، متوقعة استمرار العاصفة حتى يوم الأحد. وضربت عاصفة ثلجية ورياح قوية جزيرة هوكايدو شمال اليابان صباحاً، مما تسبب في إلغاء حوالي 100 رحلة جوية و 217 رحلة قطار، وفقاً لصحيفة «هوكايدو شيمبون» المحلية.

وتم إلغاء حوالي 460 رحلة جوية وقررت شركتا طيران رئيسيتان - الخطوط الجوية اليابانية وشركة آول نيبون - إلغاء 86 رحلة كانت مقررة غداً الجمعة وفق هيئة الإذاعة اليابانية.