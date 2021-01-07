شكرا لقرائتكم خبر عن «الكونجرس» يصادق رسمياً على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادق الكونجرس الأمريكي، الخميس، على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسمياً في 20 كانون الثاني/يناير. وصادق نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس، على نتيجة تصويت الهيئة الناخبة الذي صب لصالح بايدن بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب، في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ.

وكان المئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس، الأربعاء، سعياً لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات. لكن بعد ساعات سادت فيها الفوضى، وكافحت فيها الشرطة لاستعادة السيطرة، عاد الأعضاء إلى الكونجرس ليستأنفوا عملية التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وفي أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام، اقتحم المحتجون الحواجز الأمنية المعدنية وحطموا نوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس، حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الفوضى، منهم امرأة بعيار ناري وثلاثة أشخاص بسبب طوارئ طبية.

وحاصر البعض قاعة مجلس النواب بينما كان الأعضاء بالداخل، وأخذوا يطرقون على أبوابها. وكدس ضباط الأمن قطع الأثاث خلف الباب وأشهروا أسلحتهم قبل أن يساعدوا الأعضاء على الهرب.

وبحلول ليل الأربعاء، استأنف الكونجرس بمجلسيه المناقشات بشأن التصديق على فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الذي رأس الجلسة، لدى استئنافها «أقول لأولئك الذين أشاعوا الفوضى في مبنى الكونجرس اليوم، أنتم لم تفوزوا». وقال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ «سنؤكد الفائز بانتخابات 2020»، ووصف اعتداء أنصار ترامب بأنه «تمرد فاشل».