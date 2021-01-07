شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش لـ«الخليج»: التنقل بين الدول والتجارة تعود خلال أسبوع وفقاً لاتفاق «العلا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مؤتمر صحفي عن مخرجات القمة الخليجية التي عقدت مؤخراً في السعودية، رداً على سؤال لـ«الخليج»، إن عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق «اتفاق العلا» سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق، وأضاف أنه لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة، وعلى أرض الواقع لم يكن هناك أعمال سلبية، ولكن كانت إعلامياً قاسية، وبين أن «اتفاق العلا» كان نتيجة جهد سعودي مشكور، ووساطة كويتية، وأمريكية، وهو يضع آلية تعمل عليها لجان عدة، كما أن الاتفاق يتحدث عن موضوع إزالة إجراءات المقاطعة خلال أسبوع، وهناك مسارات ثنائية لمعالجة القضايا بين الدول.

وأضاف أن الإمارات ترى أن قرار التضامن الخليجي صحيح، وهذه الأزمة لم تكن الأولى، وإنما الأعمق. وأوضح: «تجاوزنا الأهم، وهناك ارتياح إقليمي، وعالمي، لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد».

وأوضح قرقاش أن دور الإمارات في اليمن انتهى عملياً، وإنهاء هذا الموضوع جزء لتحصين البلد، وضمن رؤية التنمية والازدهار، وأشار إلى أن الإمارات ترى أن التضامن الخليجي هو القرار الصحيح، وأن هناك حاجه لتعزيز هذا التضامن.

وأكد الحاجة إلى بناء ثقة بين الدول الأربع، وقطر، والإمارات تفتح صفحة جديدة، وتؤسس لمرحلة أخرى حتى لا تقع أزمات كبيرة، أو صغيرة، وأضاف أن الإعلام مرآة يؤجج أزمة ما، ويضيف لها، ولكنه ليس أساساً لخلق أزمة. وقال: سعيدون بأننا قلبنا صفحة هذه الأزمة، ونتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون، والدولة تعمل على تنفيذ «اتفاق العلا» في السعودية.