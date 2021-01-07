شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: استمرار مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي-وام

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، وتتضمن تخفيض 35% خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض 25% بعد انقضاء الستين يوماً وذلك باستثناء المخالفات الخطرة.

وأكدت الاهتمام بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وأشارت إلى تسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، موضحة أن الهدف من التخفيض هو الحد من المخالفات المرورية وتحفيز أفراد المجتمع للالتزام بالنظم والقوانين.

وكانت مديرية المرور والدوريات جددت الاتفاق مع بنوك أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والمشرق، ومصرفي أبوظبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، على تقسيط مخالفات المرور المترتبة على السائقين لمدة سنة واحدة باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها دون احتساب أي فوائد على المستفيدين.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات وتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة، ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.