نقابة المحامين تنتهى من فحص 1235 ملفا فى مهمة "الإعادة من الزوال"

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القاهرة - سامية سيد - نظرت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، للفصل فى تظلمات الإعادة من الزوال، برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس، عدد 195 ملف جديد، ليكون إجمالى الملفات المنظورة 1235 ملفا.

وكانت اللجنة قد فصلت يوم 26 ديسمبر الماضي في 301 ملف، بينما فصلت يوم 30 ديسمبر في 439 ملف، وفصلت يوم 30 ديسمبر في 300 ملف، وفصلت يوم 3 يناير في 300 ملف.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، شكل لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس التالي أسمائهم للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال: 1- حسين الجمال الأمين العام. 2- أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد. 3- عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد. 4- محمد الكسار عضو المجلس. 5- عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس. 6- صلاح سليمان عضو المجلس. 7- ماجد حنا عضو المجلس. 8- محمد نجيب عضو المجلس.



فحص 1235 ملفا فى مهمة الإعادة من الزوال (1)



فحص 1235 ملفا فى مهمة الإعادة من الزوال (2)



فحص 1235 ملفا فى مهمة الإعادة من الزوال (3)



فحص 1235 ملفا فى مهمة الإعادة من الزوال (4)



فحص 1235 ملفا فى مهمة الإعادة من الزوال (5)



فحص 1235 ملفا فى مهمة الإعادة من الزوال (6)



فحص 1235 ملفا فى مهمة الإعادة من الزوال (7)