شكرا لقرائتكم خبر عن منصف نجيب: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين جاهز.. والمسيحيين على وشك الانتهاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور منصف نجيب سليمان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، والذى ورد اسمه ضمن قائمة الشخصيات المُعينة من جانب رئيس الجمهورية بمجلس النواب 2021، أن هناك تشريعات مهمة انتهت منها الحكومة، ومن المُقرر التقدم بها لمجلس النواب فى بداية الفصل التشريعى الجديد.

وأشار منصف، في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن إخراج قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة لتعلقه المباشر بحقوق الإنسان، مضيفا أن هناك أولوية خاصة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وأوضح أن التشريعات جاهزة، وأن اللجنة التشريعية بوزارة العدل انتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وعلى وشك الانتهاء من التشريع الخاص بالمسيحيين.

وقد انفرد ”الخليج 365” بالقائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين من رئيس الجمهورية، وهم عماد خليل كامل، وعادل عبد الفضيل، ومحمد سعد عوض الله، والمستشار إبراهيم الهنيدي، ومنصف نجيب، ودرية شرف الدين، وحسام غالى، ونيفين الطاهري، وعبلة الألفي، والشيخ على جمعه، وجمال السعيد، وفخري الفقي، ومحمد عمر الزيات، ومحمد زكي أبو حسن، والشيخ سالم مراحيل، ودينا إسماعيل، ودينا عبد الكريم، وإيمان العجوز، وهدي عبد الستار، ومنال هلال، وندي الألفى، وفرحة الشناوي، وآية مدني، ونادية السعدني، وجيهان زكي، وسحر عطيه، وكريم سدراك، ودينا أحمد إسماعيل".