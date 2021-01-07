ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 18 و20 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 38 و42 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، ، كما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.