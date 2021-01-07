الحكومة البريطانية تحث الصين على السماح بفتح تحقيق "شفاف" عن مصدر كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - أ ش أ

كررت الحكومة البريطانية تأكيد موقفها إزاء ضرورة أن تسمح الصين بفتح تحقيق "شفاف ويتمتع بالدقة العلمية" عن مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما قررت بكين تأجيل عمل بعثة تقصي حقائق تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك بعدما قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس لصحفيين في جنيف "إن الصين رفضت السماح لأعضاء فريق البعثة بدخول أراضيها"، حسبما أوردت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحة العالمية كانت تسعى منذ أشهر لإرسال فريق من المحققين إلى مدينة ووهان، التي انطلق منها فيروس كورونا في ديسمبر عام 2019، لمعرفة كيف انتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

وأعرب تيدروس عن "خيبة أمله" بسبب عرقلة الصين التحقيق في مصدر فيروس كورونا.