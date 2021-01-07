حكومة الوفاق الليبيّة ترحّب بإتفاق الدوحة والرياض

اسماعيل عبد الحي - رحّب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية بـ"عودة العلاقات" بين قطر والسعودية، معربا عن أمله بأن يساهم ذلك في تحقيق مزيد من الإستقرار في المنطقة.

وكتب المشري عبر "فايسبوك" الليلة الماضية: "نبارك لإخواننا في قطر والسعودية فتح الأجواء وعودة العلاقات، بجهد موفق من دولة الكويت، تطور مهم في إتجاه المصالحة الشاملة".

والإثنين، أعلن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح أن السعودية وقطر إتفقتا إستجابة لمقترح أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، في خطوة تهدف لتجاوز الأزمة الممتدة منذ عام 2017 بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها (الإمارات والبحرين ومصر) من جهة أخرى.

المصدر: RT