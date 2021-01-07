بأغلبية ساحقة.. الشيوخ الأمريكي يرفض اعتراض حلفاء ترامب على نتيجة انتخابات الرئاسة بولاية بنسلفانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

صوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة 92 صوتا مقابل سبعة أصوات، صباح اليوم الخميس، على رفض اعتراض حلفاء الرئيس الأمريكى النتهية ولايته، دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة.

وجاء ذلك،في تصويت بالمجلس تأخر بسبب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس، وفقا لقناة الغد.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل بعد التصويت إنه لا يتوقع أي تصويت آخر للطعن على

نتائج المجمع الانتخابي.

وقتل 4 أشخاص واعتقل 52 بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

كما أعلن أنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين داخل مقر اللجنتين الوطنيتين للجمهوريين والديمقراطيين، بالإضافة إلى زجاجات حارقة (مولوتوف) في مبنى الكابيتول.

الدفاع الأمريكية تستدعى قوات إضافية

وبعد اقتحام المبنى، أعلنت وزارة الدفاع أنها استدعت 1100 جندي آخر من قوات الحرس الوطني في العاصمة، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم نشرهم في مبنى الكابيتول أو في أي مكان آخر في المنطقة.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع، كريستوفر ميلر: "لقد قمنا بتنشيط الحرس الوطني في العاصمة بشكل كامل لمساعدة تطبيق القانون الفيدرالي والمحلي أثناء عملهم على معالجة الوضع سلميا"، مؤكدا "أننا على استعداد لتقديم دعم إضافي حسب الضرورة وبناء على طلب السلطات المحلية".