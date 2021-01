وسائل إعلام محلية: أنصار ترامب قاموا بالاحتجاجات في عدد من الولايات بأنحاء أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن بعض مسؤولون ووسائل إعلام محلية في أمريكا، أن أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد قاموا بتنظيم مظاهرات يوم الخميس، أمام مقار كونغرس الولايات في عدة مدن من أتلانتا إلى سالم، عاصمة ولاية أوريغون، تزامنا مع اقتحام مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس في واشنطن.

وفي عاصمة أوريجون حيث كانت الحشود تحتج تأييدا لترامب وضد القيود التي فرضتها الولاية بسبب جائحة كورونا، أحرق المحتجون دمية لحاكم الولاية الديمقراطي، وأعلنت الشرطة أن التجمع غير قانوني وأمرت المحتجين بالانصراف. وفقاً لـ سبوتنيك.

وذكرت شرطة أوريجون أن شخصا واحدا على الأقل اعتقل في سالم للاشتباه به في التحرش والسلوك غير المنضبط.

وبخلاف ذلك، لم ترد على الفور تقارير عن أعمال عنف

أو اضطرابات كبيرة في مدن في أنحاء البلاد حيث كرر أنصار ترامب مزاعمه التي لا تستند إلى أساس بحدوث تزوير واسع النطاق سلبه الفوز بفترة ولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وذكرت محطة (كيه.إس.إن.تي) التلفزيونية أن المحتجين دخلوا مبنى كونغرس ولاية كانساس في توبيكا وتجمعوا في الطابق الأول للمبنى، لكن المظاهرة ظلت منظمة. وقالت شرطة الولاية في وقت لاحق إن المتظاهرين حصلوا مسبقا على تصريح للتجمع.

وقال مايكل هانكوك رئيس بلدية دنفر على تويتر إنه أصدر تعليمات لوكالات المدينة بإغلاق مكاتب البلدية مبكرا في عاصمة ولاية كولورادو "توخيا للحذر" بعدما تجمع نحو 700 متظاهر عند مبنى كونغرس الولاية.

وصدرت أوامر أيضا بإغلاق مجمع رئيسي للمحاكم ومبنيين حكوميين آخرين في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، بسبب الاحتجاجات قرب مبنى كونجرس الولاية.

ومن بين المسؤولين الذين جرى تعديل نشاطهم اليومي المعتاد مساعدون لسكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبرجر، مسؤول الانتخابات الجمهوري، الذي تعرض لضغوط من ترامب في مكالمة هاتفية في مطلع الأسبوع "لإيجاد" أصوات إضافية مؤيدة للرئيس تكفي لتغيير فوز جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

وقال والتر جونز المتحدث باسم رافينسبرجر إن الموظفين غادروا مكاتبهم بعد الغداء كإجراء احترازي بسبب الاحتجاجات. وقال إن رافينسبرجر لم يكن في مكتبه في ذلك الوقت.

وذكرت صحيفة سولت ليك تريبيون أن متحدثا باسم شرطة ولاية يوتا قال إنه جرى تعزيز الأمن عند مبنى كونجرس الولاية، لكنه قال إن المحتجين هناك كانوا "مسالمين للغاية".

وأضافت أن أفرادا قاموا برش أحد مصوريها برذاذ الفلفل لغضبهم من قيامه بتوثيق احتجاجهم.

ونظم بضع مئات من أنصار ترامب مظاهرة كذلك "لوقف السرقة" في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا.

ونُظمت مظاهرات كذلك في عدد من عواصم الولايات الأمريكية الأخرى من بينها ليتل روك، عاصمة أركنسو، وتالاهاسي عاصمة فلوريدا وسانتا في عاصمة نيو مكسيكو.