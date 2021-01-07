ماكرون يعلق على اقتحام الكونجرس الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة -

علق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على إقتحام أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكى.

أدان ماكرون، اليوم الخميس، أحداث العنف التي اندلعت أمس في مبنى الكونجرس، وفقا لقناة الغد.

وقال ماكرون في بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية".



واقتحم مئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس يوم الأربعاء سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات.



لكن بعد ساعات سادت فيها الفوضى، وكافحت فيها الشرطة

لاستعادة السيطرة، عاد الأعضاء إلى الكونجرس ليستأنفوا عملية التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

مقتل 4 أشخاص فى أحداث إقتحام الكونجرس الأمريكى.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة أصيبت بالرصاص، و3 أشخاص آخرين عانوا من “حالات طوارئ طبية” على علاقة بالاختراق. وقالت الشرطة إن 52 شخصا اعتقلوا حتى

مساء الأربعاء، بينهم 26 على ارض مبنى الكابيتول. وأضاف كونتي إن 14 شرطيا أصيبوا.

وبعد اقتحام المبنى، أعلنت وزارة الدفاع أنها استدعت 1100 جندي آخر من قوات الحرس الوطني في العاصمة، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم نشرهم في مبنى الكابيتول أو في أي مكان آخر في المنطقة.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع، كريستوفر ميلر: "لقد قمنا بتنشيط الحرس الوطني في العاصمة بشكل كامل لمساعدة تطبيق القانون الفيدرالي والمحلي أثناء عملهم على معالجة الوضع سلميا"، مؤكدا "أننا على استعداد لتقديم دعم إضافي حسب الضرورة وبناء على طلب السلطات المحلية".