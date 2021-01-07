"أنصار الله" توجه دعوة أخيرة إلى ترامب

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أنه قد قام بتقديم دعوة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

كما وقد أفاد الحوثي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "ندعو دونالد ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي واحترام القانون والدستور ورغبة الشعب الأمريكي في الحرية واختيار من يحكمه". وفقاً لـ سبوتنيك.

وأضاف: أن "تجربة فرض من يرفضه الشعب من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه كما هو الحال مع هادي ومرتزقته، أورثت الدمار والقتل والمجاعة".

واقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا

أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة

ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

وتتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار

ترمب.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهورى، ساخرا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى

المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسئولين لقلب نتيجة الانتخابات.

ووصفه بأنه محتال وفاسد، وقال إن من سمع المكالمة أحبها لأنها كشفت الحقيقة فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز