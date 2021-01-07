جمهوريون يؤيدون عزل ترامب قبل يوم التنصيب

ابوظبي - سيف اليزيد - قال عدد متزايد من المشرعين الجمهوريين ومسؤولين بالإدارة الأميركية لشبكة «سي.إن.إن» إنه يجب عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يوم التنصيب في 20 يناير، وذلك في أعقاب حادث اقتحام مبنى الكونجرس.

ونقلت الشبكة عن مسؤول رفيع سابق بالإدارة الأميركية، القول إن «أفعال الرئيس مشينة بما فيه الكفاية لعزله، حتى مع تبقي أيام قليلة على ولايته الرئاسية»، مضيفاً: «أعتقد أن هذا (اقتحام الكونجرس) صدمة كبيرة للنظام... فكيف تبقيه أسبوعين آخرين بعد ذلك؟».

ويذكر أن استخدام التعديل رقم 25 (بالدستور الأميركي حول عزل الرئيس) يتطلب تأييد نائب الرئيس مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب، استناداً إلى عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.