ألمانيا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و1070 وفاة

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أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 26 ألفاً و391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، فضلاً عن 1070 حالة وفاة.

يشار إلى أن أعلى مستوى في حالات الوفاة تم تسجيله في ألمانيا في يوم 30 ديسمبر الماضي، بإجمالي 1129 حالة وفاة.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في يوم 18 ديسمبر الماضي، بإجمالي 33 ألفاً و777 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن تحليل البيانات حالياً يعد صعباً؛ لأنه تم اكتشاف حالات الإصابة خلال فترة أيام عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة وما حولهما، وتسجيلها ونقلها بشكل متأخر.

وبحسب بيانات رابطة المعامل المعتمدة في ألمانيا، تراجع عدد الاختبارات التي تم إجراؤها خلال فترة الاحتفال برأس السنة، مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه الذي تم الاحتفال فيه بعيد الميلاد (الكريسماس).

وكان عدد الاختبارات قد تراجع في الأساس خلال الكريسماس بمقدار النصف تقريباً، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وأضاف معهد «روبرت كوخ» اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى مليون و835 ألفاً و38 حالة إصابة جديدة، منذ بدء ظهور الفيروس في ألمانيا في ربيع العام الماضي.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد حالات الوفاة، إثر الإصابة بالفيروس منذ ذلك الحين، بلغ 37 ألفاً و607 حالات وفاة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس نحو مليون و474 ألف شخص.



