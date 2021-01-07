بعد سينوفارم.. المغرب يوافق على لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

وافقت المغرب على استخدام لقاح ثاني لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا ، وذلك بعد أن أجازت استخدام اللقاح الصيني “سينوفارم”.

قال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب إن الوزارة أقرت، الأربعاء، اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن المغرب عن خطط لبدء حملة تطعيم مجانية تستهدف 25 مليونا، أو 80 بالمئة من السكان.

وقال الوزير للتلفزيون الرسمي إن الدولة طلبت شراء 66 مليون جرعة من كل من أسترازينيكا وسينوفارم الصينية، غير أنها لم تتسلم أي كميات حتى الآن.

وأضاف أن الاتفاق مع سينوفارم يتضمن نقل التكنولوجيا وإقامة مصنع للإنتاج في المغرب.

وذكر أن حملة التطعيم سوف تستغرق ثلاثة أشهر على الأقل من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية.

كان المغرب قد فرض في 23 من ديسمبر حظر تجول لمدة 3 أسابيع في أنحاء البلاد من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا وأمر بإغلاق المطاعم في كل من الدار البيضاء وأكادير ومراكش وطنجة وهي مدن تضررت بشدة من الجائحة، في إطار جهود السيطرة على التفشي.

وسجلت وزارة الصحة، الأربعاء، 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 1637 الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 447 ألفا و81 إصابة.

كما سجلت الوزارة 37 وفاة انخفاضا من 43 الثلاثاء ليصل عدد المتوفين من جراء الجائحة في المغرب إلى 7618.