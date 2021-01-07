قتلى وجرحى في استهداف مواقع لحزب الله وميليشيات إيرانية بسوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 9:01 صباحًا

استهدف الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء مواقع تتمركز فيها ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى ، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وقال المرصد: ”وقعت انفجارات في كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، التي تتواجد بها ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى“.

وأضاف أن ”الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا تجمعات عسكرية في محيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية، حيث تنتشر مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية وموالية لها“.

كما لفت المرصد إلى وقوع ”انفجارات قوية ناجمة عن استهداف المضادات الأرضية التابعة للنظام المتمركزة في جبل المانع واللواء 91، إضافة إلى انفجارات مماثلة في ريف السويداء الغربي، نتيجة التصدي لبعض الصواريخ الإسرائيلية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن“.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل الأربعاء لـ“عدوان جوي إسرائيلي“ جنوب البلاد.

ونقلت ”سانا“ عن مصدر عسكري قوله إنه ليل الأربعاء ”نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ“.

وشنت إسرائيل مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في جارتها الشمالية في 2011، وقد استهدفت هذه الضربات مواقع للجيش السوري وأخرى لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني.

وفي تقرير نادر، قال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، إنه قصف في العام 2020، نحو 50 هدفا في سوريا.

ولم يقدم التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الأهداف التي قصفت، لكن إسرائيل شنت منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 مئات الضربات استهدفت القوات النظامية السورية وقوات إيرانية تدعمها ومقاتلين من حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام.

وتعهدت إسرائيل باستمرار منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.