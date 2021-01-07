القضاء البريطاني يرفض اطلاق سراح مؤسس موقع “ويكيليكس”

جدة - عبدالحي حسين - قرر القضاء البريطاني الأربعاء إبقاء مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قيد الاعتقال إلى حين النظر في طلب الاستئناف الذي قدمته الولايات المتحدة، طعنا في قرار عدم تسليمه إليها لمحاكمته بسبب نشره مئات آلاف من الوثائق السرية.

وبعد يومين من أول انتصار يحققه الأسترالي البالغ من العمر 49 عاما والملاحق بتهمة التجسس، اعتبرت ستيلا موريس، محامية أسانج قرار اليوم “خيبة أمل كبيرة”، ودعت من جديد وزارة العدل الأميركية إلى “اسقاط الملاحقة القضائية” في حقه كما دعت الرئيس الأميركي إلى إصدار “عفو”.

ورفضت القاضية فانيسا باريتسر يوم الاثنين تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة مشيرة إلى احتمال انتحاره في نظام السجون الأميركي. وابلغت الولايات المتحدة اثر ذلك المحكمة بنيتها استئناف القرار.

ورأت باريتسر اليوم الأربعاء أن هناك “أسبابا جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه في حال إطلاق سراح أسانج اليوم، فلن يمثل أمام المحكمة لمواجهة آلية الاستئناف”.

وتتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركية للخطر، وينفي أسانج هذا الاتهام.